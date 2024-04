Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute die Zinssätze unverändert auf dem Niveau von 0,1 % belassen, was zu einer weiteren Welle der Abwertung des japanischen Yen führte, da USD/JPY den Wert von 156 erreichte, den höchsten Stand seit 34 Jahren, so die Experten von XTB.Die Bank habe die mediane Kern-CPI-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 2,8% gegenüber 2,4% im Januar erhöht, aber der Kern-CPI solle bis 2026 voraussichtlich 1,9% erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...