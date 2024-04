Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (ISIN IE000YGEAK03/ WKN A402ZZ) biete Anleger*innen ein direktes Investment in ein Portfolio aus 100 hochwertigen US-Unternehmen, die anhand von Qualitäts- und Wachstumsmerkmalen ausgewählt würden. Der Wachstumsfaktor beinhalte das prognostizierte Wachstum von Gewinn, EBITDA und Umsatz der letzten fünf Jahre. Der Qualitätsfaktor berücksichtige die durchschnittliche Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite der letzten drei Jahre. ...

