Düsseldorf (ots) -Die Fußkundig GbR, ein überregionaler Praxisverbund aus Düsseldorf, gehört zu den offiziellen Gewinnern des FUSS AWARDs. Verliehen wurde der Preis auf der BEAUTY, Deutschlands führender Fachmesse für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness und Spa, die vom 22. bis 24. März in Düsseldorf stattfand. Bei der Preisverleihung am 23. März nahmen die Geschäftsführer Frederic und Marlon Schulmeister ihre Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Geschäftsmodell" entgegen.Geschäftsführer Frederic Schulmeister: "Wir fühlen uns sehr geehrt, mit dem FUSS AWARD ausgezeichnet worden zu sein - und das auch noch zu seiner Premiere. Allerdings waren wir vor allem deshalb bei der BEAUTY zu Gast, um mit zwei eigenen Ständen sowohl auf unsere Produkte als auch auf unsere Dienstleistungskonzepte im B2B-Bereich aufmerksam zu machen - und damit anderen Podologen aufzuzeigen, dass nachhaltiger Erfolg auch in unserer Branche trotz aller Krisen der letzten Jahre durchaus möglich ist."Ebendiese Konzepte waren schließlich auch der Grund für die Auszeichnung mit dem FUSS AWARD: Auch die Laudatoren der Veranstaltung betonten hierzu, dass die Gründung von Fußkundig weit mehr als nur der Start eines Unternehmens sei - vielmehr sei damit eine Bewegung entstanden. Und tatsächlich: Seit der Firmenübernahme der beiden Brüder im Jahr 2019 hat das Unternehmen bereits 13 Standorte mit 130 engagierten Mitarbeitern etabliert.Besonders beeindruckend ist dabei der 109-Punkte-Plan zur Übernahme von Podologiepraxen, der detailliert aufzeigt, wie eine Kooperation beiderseitig erfolgreich gestaltet werden kann. Innovative Ansätze wie die Zentralisierung der Instrumentenaufbereitung, die Entwicklung einer eigenen Pflegeserie und die Einführung eines Franchise-Systems stärken das Profil von Fußkundig zusätzlich."Letztendlich ist der Gewinn des FUSS AWARDs für uns ein weiterer Anlass, unser Geschäftsmodell weiter auszubauen und so an unseren bisherigen Erfolgen anzuknüpfen. Abseits davon wollen wir aber auch weiterhin der gesamten Branche unter die Arme greifen und hierzu den direkten Austausch mit anderen Podologen suchen. Zu diesem Zweck werden wir noch dieses Jahr weitere Messen dieser Art besuchen - darunter ein Podologie-Symposium am Bodensee und die Fachmesse 'FUSS' in Kassel", verrät Marlon Schulmeister abschließend.Über Frederic und Marlon Schulmeister:Frederic und Marlon Schulmeister sind die Gründer des überregionalen Praxisverbundes Fußkundig. Mit diesem verfolgen sie einen umfassenden Ansatz, der verschiedene Heilmethoden - die Podologie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Kosmetik - kombiniert. Die gelernten Podologen können auf die 35-jährige Erfahrung ihrer Familienpraxis zurückgreifen. Täglich kümmern sich über 130 Mitarbeiter in den 13 Standorten um das Wohl ihrer Klienten.