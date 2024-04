Vaduz (ots) -Das Amt für Tiefbau und Geoinformation ist zuständig für den Bau und Betrieb der Landstrassen in Liechtenstein. Auf ihrer Webseite werden laufend Informationen und Erläuterungen zu den wichtigsten Baustellen und Projekten auf den Strassen des Landes veröffentlicht.Um möglichst schnell und einfach an Informationen zu aktuellen und zukünftigen Strassenbaustellen auf dem Netz der Landstrassen zu gelangen, ist ab Mai 2024 ein neuer E-Mail-Newsletter verfügbar.Unter www.strasseninfo.li können Interessierte ab 26. April 2024 ihre E-Mailadresse angeben und sich so für den Newsletter anmelden. Durch das Abonnieren des Newsletters werden interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern ab Mai 2024 die neuesten Informationen, die das Amt für Tiefbau und Geoinformationen betreffend anstehende Bauarbeiten an und entlang Landstrassen veröffentlicht, per E-Mail zugestellt.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918808