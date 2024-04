Unterföhring (ots) -- Erfolgsserie mit "Castle"-Star Nathan Fillion über einen Quereinsteiger als Polizeianwärter im LAPD- US-Serienhit nach der wahren Lebensgeschichte von Produzent William Norcross- Die Staffeln 1-5 "The Rookie" (https://www.wowtv.de/streamen/the-rookie/148141) ebenfalls bei Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbarUnterföhring, 26. April 2024 - Raus aus der Lebenskrise, rein in den Polizeidienst: Das ist das Erfolgsformat "The Rookie" (https://www.sky.de/serien/the-rookie) mit Nathan Fillion alias John Nolan in einer klassischen "Fish Out Of Water"-Story, die mittlerweile in die sechste Staffel geht.Als ambitionierter Mittvierziger lässt Nolan sein altes Leben in der Kleinstadt hinter sich und beginnt beim Los Angeles Police Department eine Ausbildung als Polizist.Mit Charme, Selbstironie und Herzblut löst er dabei knifflige Fälle und zieht damit Millionen Fans weltweit in seinen Bann. Mit der neuen Staffel hat es "The Rookie" mittlerweile nicht nur auf über 100 Folgen gebracht, es läuten auch die Hochzeitsglocken.Die neuen Folgen der sechsten Staffel sind parallel zur US-Ausstrahlung bereits in der Originalfassung auf Sky und WOW auf Abruf verfügbar. Ab Mittwoch, 1. Mai starten die neuen Folgen nun auch auf Deutsch.Über "The Rookie":Es ist nie zu spät für einen Karrierewechsel: John Nolan (Nathan Fillion) will mit Mitte vierzig beim Los Angeles Police Department neu durchstarten. Seine 20 Jahre jüngeren Kolleg:innen belächeln Nolan als Midlife-Crises auf zwei Beinen, doch schon bald etabliert sich der Senior als entschlossener Cop im LAPD.Am Ende der fünften Staffel wurde bei einem Einsatz Aaron Thorsen (Tru Valentino) angeschossen und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Überlebt der Polizist seine schweren Schussverletzungen? Zudem hält ein mysteriöser neuer Bösewicht (Kristian Bruun) mit seinen maskierten Söldnern Los Angeles in Atem. Die Kriminellen haben es speziell auf die LAPD-Einheit von John Nolan abgesehen.Privat ist Nolan mittlerweile mit Feuerwehrfrau Bailey Nune (Jenna Dewan) verlobt. Für die noch frische Beziehung zwischen Lucy Chen und Tim Bradford (Melissa O'Neil, Eric Winter) läuft es hingegen alles andere als harmonisch. So bleibt es spannend, wohin das Beziehungskarussell führt und für wen die Hochzeitsglocken läuten.Inspiriert ist die Krimiserie von einem realen Quereinsteiger: 2015 zog William Norcross mit 44 aus einer Kleinstadt in Pennsylvania nach Los Angeles und ließ sich erfolgreich und in kürzester Zeit zum Polizisten ausbilden. Bei der Serie wirkt er als Produzent mit.Ausstrahlung:Neben allen vorherigen Staffeln sind die neuen Folgen der sechsten Staffel "The Rookie" (https://www.wowtv.de/streamen/the-rookie/148141) ab 1. Mai auch in der Deutsch synchronisierten Fassung bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar und immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky One zu sehen.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. 