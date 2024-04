Koblenz (ots) -Appell zur Übergabe des Sanitätsdienstes der Bundeswehr am 2. Mai 2024 in der Falckenstein-Kaserne Koblenz.Mit einem feierlichen Appell in der Koblenzer Falckenstein-Kaserne wird der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, nach fast sechs Jahren durch den Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, von seinen Aufgaben entbunden. Neuer Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr wird Generalstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann.Am Festakt werden Abordnungen der Sanitätsdienste aller Teilstreitkräfte und des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr aus der gesamten Bundesrepublik teilnehmen und ihm die Ehre erweisen.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, dem Appell beizuwohnen.Hinweis für die MedienTermin: 2. Mai 2024Eintreffen: 13:15 UhrAdresse: Falckenstein-KaserneVon-Kuhl-Straße 5056070 KoblenzInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 30. April 2024, 11 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:Kontakt: Oberstleutnant Matthias FrankTelefon: +49 (0) 261/896 - 13200pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5766441