Die Geschäftsentwicklung von Vossloh im ersten Quartal war von stetigem Wachstum geprägt. Der Umsatz erreichte 269 Mio. Euro und lag damit fast 5 % über dem Vorjahresniveau. Während einige Segmente wie Lifecycle Solutions und Tie Technologies gut liefen, waren andere wie Fastening Systems leicht rückläufig. Beeindruckenderweise stieg das EBITDA in Q1 um 15 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 31 Mio. und das EBIT erreichte rund EUR 18 Mio., was ein Zehnjahreshoch für Q1 darstellt. Der Auftragseingang blieb robust und übertraf das Niveau des Vorjahres, insbesondere in Märkten wie den USA und Italien. Mit einem Auftragsbestand von mehr als 800 Mio. Euro bleibt Vosslohs Ausblick für das Geschäftsjahr 24 optimistisch, mit einem Umsatz von 1,16 bis 1,26 Mrd. Euro und einem EBIT von 100 bis 115 Mio. Euro. Die Analysten von mwb research sehen nach den Q1-Zahlen Aufwärtspotenzial für die Aktie und bestätigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 52,00 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von 18% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG





