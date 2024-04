Am Donnerstag lastete das dicke Minus bei Meta Platforms noch schwer auf der Alphabet-Aktie, doch am Freitagmorgen sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Mit einem Kursplus von über 11% im europäischen Handel setzt sich der Tech-Gigant an die Spitze des Nasdaq 100. Hat Alphabet bei den Quartalszahlen "abgeliefert"? Alphabet vorgestellt Alphabet Inc. ist eine im kalifornischen Mountain View ansässige Holding und Muttergesellschaft der weltgrößten ...

