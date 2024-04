Eine Frau in den USA erhielt als zweite lebende Person eine Schweineniere. Bei der Produktion der Niere wurde ein neuer Ansatz gewählt. Vor gut einem Monat erhielt Richard Slayman als erste lebende Person eine Niere eines geneditierten Schweins. Jetzt haben Ärzt:innen in den USA eine solche Transplantation bei einer zweiten Patientin durchgeführt. Empfängerin des Spenderorgans ist Lisa Pisano, eine 54-jährige Frau aus New Jersey. Die bei ihr eingesetzte ...

