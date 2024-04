Nach Darstellung des Analysten Henry Wendisch von NuWays hat die LAIQON AG die vorläufigen Zahlen für Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) nochmals bestätigt. Allerdings sei der Nettogewinn wegen einmaliger, negativer Sondereffekte mit -12,8 Mio. Euro schwächer als von NuWays erwartet ausgefallen. Hier habe der Analyst mit -10,8 Mio. Euro kalkuliert. Dennoch spiegele die aktuelle Bewertung das Potenzial des Unternehmens nicht wider. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 10,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.04.2024, 11:05 Uhr)



