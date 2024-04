NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien solide gewesen, schrieb Analyst Kash Rangan in einer ersten Reaktion./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 14:00 / PDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

