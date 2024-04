Die ams-Osram AG hat am Freitag ihren Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht und zugleich Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt. An der Börse kommen die Nachrichten heute trotz tiefroter Zahlen gut an, der Aktienkurs des Tech-Konzerns steigt auf Tradegate aktuell um knapp 4 Prozent auf 1,10 Euro, war in den letzten Jahren aber massiv gefallen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...