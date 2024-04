Berlin (www.anleihencheck.de) - Erstmals seit vielen Monaten haben die Kapitalmärkte einen Gang heruntergeschaltet, und die Stimmung unter Kapitalmarktteilnehmenden hat sich eingetrübt, so Daniel Schär, CFA bei der Weberbank.Zum Jahresende 2023 habe die Euphorie unter den Volkswirtinnen und Volkswirten kaum Grenzen gekannt. Dynamisch sinkende Inflationsraten hätten die Hoffnung auf schnelle und deutliche Zinssenkungen im Jahr 2024 beflügelt. In den USA seien sogar sechs Zinssenkungen von je 0,25 Prozentpunkten erwartet worden. Nachdem nun ein Drittel des neuen Jahres hinter uns liege, falle die Bilanz ernüchternd aus, und es mache sich Enttäuschung breit. Der Rückgang der Inflationsraten habe deutlich an Dynamik verloren. Schaue man in den USA nur auf die letzten drei Monate, so könne man überrascht feststellen, dass die Inflation sogar wieder ansteige und mit 3,5 Prozent auf Jahresbasis ein Niveau erreicht habe wie zuletzt im Spätsommer 2023. ...

