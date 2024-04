Zürich (www.anleihencheck.de) - Das erste Quartal im Segment der Unternehmensanleihen war charakterisiert durch ein rekordverdächtiges Volumen an Neuemissionen, die dank großer Zuflüsse in die Anlageklasse von den Investoren problemlos absorbiert wurde, so Maurizio Pedrini von Swisscanto.Die Neuemissionsprämie sei dabei aber nicht existent oder sogar negativ gewesen, sodass die Experten von Swisscanto nur selektiv und mit Limiten am Primärmarkt teilgenommen hätten. Procter & Gamble habe beispielsweise eine 10-jährige USD-Anleihe mit einem Spread von nur 37 Basispunkten über Staatsanleihen emittiert, der tiefste bis jetzt registrierte Wert. Während überdurchschnittlich viele Emissionen eine lange Laufzeit aufgewiesen hätten, hätten sich die Experten von Swisscanto auf den mittleren Teil der Kurve konzentriert. ...

