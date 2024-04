Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Dänemark nimmt über eine Anleihe (ISIN DK0009924888/ WKN A3LKEV) frisches Kapital in Höhe von 8,8 Milliarden Dänischer Kronen (DKK) auf, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 2,25% und werde erstmalig am 15.11.2024 gezahlt. Die Fälligkeit sei für den 15.11.2026 vorgesehen. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit betrage ebenfalls 0,01 Nominale. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.04.2024) (26.04.2024/alc/n/a) ...

