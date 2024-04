Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Ossiam über Xetra und Börse Frankfurt handlebar, so die Deutsche Börse AG.Der Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value UCITS ETF (ISIN LU1079841513/ WKN A116QW) in der USD-Anteilsklasse biete Anleger*innen Zugang zur US-Sektor-Auswahlstrategie. Diese ziele darauf ab, unterbewertete Branchen anhand des Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnisses (CAPE-Ratio) zu identifizieren. ...

