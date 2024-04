Frankfurt (Oder) (ots) -Am 1. Mai ist es 20 Jahre her, dass Polen zusammen mit neun weiteren osteuropäischen Ländern der Europäischen Union beigetreten ist. Diesem Jubiläum der EU-Osterweiterung, das am Jahrestag in Frankfurt (Oder) und Slubice begangen wird, widmet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) einen Schwerpunkt in seinem Programm.Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, ihr polnischer Amtskollege Radoslaw Sikorski und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke werden am 1. Mai in der Doppelstadt an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. rbb-Reporter werden den ganzen Tag über für den rbb und für die ARD von den Feierlichkeiten berichten. Auf dem Programm stehen neben politischem Austausch auch Treffen mit Bürgern sowie mit deutschen und polnischen Studierenden in der Europa-Universität Viadrina. Auf der polnischen Seite wird das Brandenburgische Staatsorchester im Collegium Polonicum spielen.rbb-Chefredakteur David Biesinger: "Brandenburg und Berlin sind eng verwoben mit Polen, besonders in der Grenzregion, aber auch darüber hinaus - und politisch stehen die Zeichen auf eine Wiederannäherung der beiden Länder. Für den rbb ist die Berichterstattung aus und über Polen besonders wichtig, deshalb beleuchten wir zum Jubiläum, wie die Menschen diesseits und jenseits der Grenze auf zwei Jahrzehnte polnische EU-Mitgliedschaft schauen. Unsere Korrespondentinnen und Reporter bilanzieren, wie sich die deutsch-polnischen Beziehungen entwickelt haben - und richten den Blick in die Zukunft."rbb24 Brandenburg aktuell betrachtet in einer Serie zwei Jahrzehnte polnischer EU-Mitgliedschaft aus Perspektive der Menschen, die entlang der Oder leben, lernen und arbeiten: Wie geht es den Handwerkern diesseits und jenseits der Grenze? Wie sorgen polnische Kinder in deutschen Schulen dafür, dass eine Klasse voll wird? Was schätzen deutsche Studierende am Lernen und Forschen an der Viadrina? Was treibt die polnischen Bauern derzeit um? Und welche Motive haben Polen, die eine Weile in Deutschland gelebt haben, in ihre Heimat zurückzukehren? rbb24 Brandenburg aktuell - Videos der Sendung | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/rbb24-brandenburg-aktuell/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvYnJhbmRlbmJ1cmdha3R1ZWxs)Im rbb24 Inforadio läuft am 28. April in den "Weltsichten" das Feature "Nicht über meinen Kopf hinweg: 20 Jahre Polen in der EU" von Warschau-Korrespondent Martin Adam: Er schildert die Entwicklung des Landes anhand persönlicher Geschichten - und taucht dafür auch in eigene Erinnerungen ab, denn ein Jahr nach dem EU-Beitritt Polens hat Adam im Nachbarland seinen Freiwilligendienst geleistet. Für den Podcast "In Polen", eine Produktion von ARD Studio Warschau und rbb24 Inforadio, hat Korrespondentin Kristin Joachim die EU-Abgeordnete Róza Thun getroffen: Als Leiterin der Robert Schumann Stiftung hatte sie 2004 dafür gekämpft, dass die Polen in einem Referendum für den EU-Beitritt stimmen - und erzählt heute, wie sie auf die Höhen und Tiefen ihres Landes in der EU blickt. Eine neue Folge von "In Polen" erscheint alle 14 Tage in der ARD Audiothek. In Polen · Podcast in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/in-polen/94777622/)Das rbb-Studio Frankfurt (Oder) lädt am 7. Mai um 18 Uhr zu einem Antenne Brandenburg-Stammtisch in das Kleist-Museum Frankfurt (Oder) zum Thema "Tourismus zwischen Grenzenlos und Grenzkontrolle". Wir fragen dann, wie attraktiv die deutsch-polnische Grenzregion für den Tourismus ist - radelt und paddelt jeder nur auf seiner Seite oder geht es wirklich hin und her? Wie wirken sich die Grenzkontrollen aus? Und wie bekannt sind Landschaften entlang der Oder im jeweils anderen Land? Moderator Andreas Oppermann diskutiert mit Verantwortlichen aus Landesregierung, Kommunen und Tourismus. Der Antenne-Stammtisch wird auch live gestreamt.Die polnische Redaktion von COSMO berichtet am 1. Mai live auf Facebook vom Europa-Fest in der Doppelstadt Frankfurt (Oder) Slubice, diskutiert in dem Podcast COSMO po polsku über zwei Jahrzehnte polnischer EU-Mitgliedschaft zwischen Europa-Traum und "Polexit"-Fantasie mit Marcin Kedzierski, dem Mitbegründer des wichtigsten polnischen konservativen Thinktanks Jagiellonian Club und Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Podcast-Picker Cosmo (wdr.de) (https://www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/podcastpicker/index~_sid-cosmo-po-polsku-podcastpicker-102.html)Neben Polen sind vor 20 Jahren auch Estland, Lettland, Litauen, Malta, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern der EU beigetreten: Welche Veränderungen brachte diese Erweiterung mit sich - und sind wir gerüstet für die nächste Erweiterung und für die Reform der EU? Darüber diskutiert Moderator Harald Asel im rbb24 Inforadio Forum mit seinen Gästen: Jindiich Fryc (oberster Staatssekretär der Tschechischen Republik), Barbara Gessler (Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland), Veronika Lombardini (Außenministerium der Slowakischen Republik) und Klara Schedlich (Deutsch-Kroatin und jüngste Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus). Die Diskussion findet in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin statt und ist am 5. Mai um 11:00 Uhr im rbb24 Inforadio zu hören.Für ein 90-minütiges Roadmovie ist Lutz Pehnert mit seinem Team auf der "Autobahn der Freiheit" unterwegs. Seine Reise führt ihn vom Grenzübergang Swiecko über Warschau bis an die polnisch-belarussische Grenze. Er trifft unter anderen: Landwirte, Studierende, junge Unternehmer, Fernfahrer, Politikerinnen sowie einen Pop-Star und eine Fußball-Legende. Wie blicken diese Polinnen und Polen auf ihr Land im Wandel, die Demokratie, europäische Werte und aktuelle Spannungen - und was erwarten sie von der Zukunft? Der Film taucht ein in verschiedene Lebenswelten entlang einer der wichtigsten Verkehrsadern, bietet Perspektiven und Einblicke jenseits der Schlagzeilen und macht so das aktuelle Polen mit seinen Umbrüchen erlebbar. Zu sehen ist die rbb/MDR-Reportage am 3. Juli um 20:15 Uhr im rbb Fernsehen und vorab in der ARD Mediathek. 