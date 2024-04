ETC Group erweitert das Angebot an physisch hinterlegten Bitcoin-Trackern.25. April 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag ist ein neuer Krypto-Exchange Traded Note (ETN) von ETC Group über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.Der neue ETN ermöglicht Anleger*innen, ein kostengünstiges Engagement in der Kryptowährung Bitcoin einzugehen. Als Referenzmarkt für den Bitcoin-Spotpreis dient die institutionelle CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR).Der ETN ist physisch besichert und zum Regulierten ...

