MAX Automation SE: MAX Gruppe schließt Vertrag über den Verkauf der MA micro Gruppe Hamburg, 26. April 2024 - Die MAX Management GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MAX Automation SE, hat heute mit Hitachi, Ltd. einen Vertrag über den Verkauf der MA micro Gruppe, bestehend aus der MA micro automation GmbH und ihren Tochtergesellschaften MA Life Science GmbH, Micro Automation LLC und Micro Automation LLP, geschlossen. Der Kaufvertrag sieht einen Kaufpreis in der Größenordnung von EUR 71,5 Mio. bis EUR 76,5 Mio. vor, vorbehaltlich der Performance der MA micro Gruppe im Jahr 2024. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich verschiedener üblicher Bedingungen, insbesondere der Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen, für das zweite Halbjahr 2024 erwartet. Der Verkaufserlös soll in erster Linie dazu verwendet werden, die Finanzverbindlichkeiten der MAX Gruppe durch die teilweise Rückzahlung des Konsortialkredits zu reduzieren.



