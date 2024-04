Gestern veröffentlichte Delivery Hero (DH) den Jahresbericht für 2023. Während das Unternehmen die Verluste reduzieren konnte, kam es dem Ziel nahe, einen positiven operativen Mittelzufluss zu erwirtschaften. Gleichzeitig veröffentlichte DH die Daten für Q1 2024, die eine Belebung der Dynamik erkennen lassen. Während Europa, die MENA-Region und die Integrated Verticals (Dmarts) ein anhaltend starkes Wachstum verzeichneten, scheint sich Asien weiter von den (post-)pandemischen Auswirkungen zu erholen. Aufgrund der positiven Ergebnisse hob das Unternehmen seine Prognose für das Wachstum des Segmentumsatzes im GJ24 an. mwb researchs Analysten haben ihr Modell und ihre Schätzungen angepasst, um die positive Geschäftsentwicklung widerzuspiegeln, was zur Anhebung des Kursziels auf EUR 52,00 (alt: EUR 48,00) führt, und zur Bestätigung der Kaufempfehlung. Angesichts der positiven Kursentwicklung in den letzten Wochen sind Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





