PALO ALTO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Data Security-Anbieter Rubrik hat am 25. April 2024 seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich durchgeführt. Die US-amerikanische Data Security-Plattform Rubrik Inc. (NYSE: RBRK) hat den Börsengang an der New Yorker Börse vollzogen....

