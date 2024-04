Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in Deutschland und den USA haben sich in den letzten Tagen etwas auseinander entwickelt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Renditen der Bunds seien durch positive Konjunkturdaten, einschließlich des besser als erwartet ausgefallenen HCOB PMI für April, dem ifo-Geschäftsklimaindex und des GfK Konsumklimaindikators auf ein Fünfmonatshoch von 2,60% getrieben worden. In den USA seien die Renditen der T-Notes hingegen praktisch unverändert zur Vorwoche geblieben, möglicherweise aufgrund der bevorstehenden FED-Sitzung am 1. Mai und der damit verbundenen Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs. Die Konjunkturdaten hätten genug Gründe für einen Anstieg der Renditen geboten, die derzeit bei 4,65% lägen, darunter starke Auftragseingänge für langlebige Güter und ein kräftiger Anstieg der Verkäufe neuer Eigenheime im März. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...