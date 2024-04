In Deutschland steht nach Expertenschätzung für 2024 eine Dividenden-Rekordausschüttung durch die börsennotierten Aktiengesellschaften an. Der Löwenanteil der Dividenden entfällt auf die DAX-Konzerne mit rund 53 Milliarden Euro, wie eine Studie der DSW ergab. Ist das Thema Dividende also nur eine Frage der Unternehmensgröße? "Der Blick auf die absoluten Zahlen legt das nahe", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking der Hamburger Sutor Bank. "Doch auch die kleineren Unternehmen bieten attraktive Dividenden - und Diversifizierung fürs Portfolio." Mit rund 63 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...