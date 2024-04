Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 23. April 2024 eine Abänderung der Verordnung zum Schutze der Quellfassungen "I da Rieter" in der Gemeinde Triesenberg verabschiedet. Die Quellfassungen "I da Rieter" sind für die Wasserversorgung in Triesenberg und das ganze Land von hoher Bedeutung. Entsprechend werden diese durch die Festlegung von Schutzzonen geschützt.Aufgrund aktueller Untersuchungen wurde eindeutig festgestellt, dass der Melkplatz im Gross-Steg einen negativen Einfluss auf die Wasserqualität hat. Zum Schutze des Trinkwassers muss der Melkplatz aus der Schutzzone S2 an einen anderen Standort verlegt werden. Entsprechende Abklärungen zwischen dem Amt für Umwelt und der Gemeinde Triesenberg sowie der Eigentümerin des Melkplatzes sind im Gange. Bis zur Verlegung wird das Wasser der Quellfassungen "I da Rieter" während und nach der Nutzung des Melkstandes in der Alpsaison so lange nicht zur Trinkwassergewinnung herangezogen, als die intensive Qualitätsüberwachung negative Einflüsse des Melkstandbetriebes erkennen lässt. Die Trinkwasserversorgung wird in dieser Zeit über eine Umleitung mit Vaduzer Trinkwasser sichergestellt.Weitere Verordnungsänderungen betreffen insbesondere die Tränkestellen und die Fristen zur Sanierung der bestehenden Strassen und Plätze in der Schutzzone S 2.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMiriam Marxer, MitarbeiterinT +423 236 64 44miriam.marxer@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918827