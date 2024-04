Nach Darstellung von SMC-Research habe die audius SE das herausfordernde Jahr 2023 solide abgeschlossen. Als sehr überzeugend bezeichnet der SMC-Analyst Adam Jakubowski aber den Ausblick für 2024 und die Folgejahre, den das Unternehmen jüngst mit einem sehr starken Auftragseingang habe untermauern können.

Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2023 habe audius laut SMC-Research einen Schlusspunkt hinter das herausfordernde Jahr gesetzt. Inhaltlich seien die bereits seit März bekannten Eckwerte bestätigt worden. Demnach habe das Umsatzwachstum mit einem Plus von fast 7 Prozent auf 78,2 Mio. Euro erneut fortgesetzt werden können, doch, anders als in den Vorjahren, sei audius damit hinter den selbstgesteckten Zielen zurückgeblieben. Auch ergebnisseitig sei die Entwicklung mit einer EBITDA-Marge von fast 10 Prozent solide, aber schwächer als in den Vorjahren und unterhalb der Erwartungen gewesen.

Während der Rückblick auf das Jahr 2023 somit etwas enttäuschend gewesen sei, sei der Ausblick auf 2024 und auf die nächsten Jahre, der bereits im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen formuliert und nun bestätigt worden sei, überzeugend ausgefallen. So wolle audius dieses Jahr wieder um mindestens knapp 10 Prozent beim Umsatz und Ergebnis wachsen und auf dieser Grundlage die Gesamtleistung bis 2026 auf mehr als 115 Mio. Euro steigern. Gegenüber 2023 entspreche das einem Wachstumsziel von 50 Prozent, wovon etwa die Hälfte organisch erzielt werden solle.

Diese ehrgeizige Zielsetzung habe das Unternehmen nun mit dem Bericht über einen sehr guten Auftragseingang untermauern können. Allein die beiden größten Neubeauftragungen könnten im Zeitraum von fünf Jahren für kumulierte Erlöse von mehr als 50 Mio. Euro sorgen, so die Analysten. Auch das im letzten Jahr unter Inkaufnahme signifikanter Ergebnisbelastungen aufgebaute MDM-Geschäft verspreche ein hohes Umsatzpotenzial, das der Vorstand perspektivisch auf einen jährlichen Beitrag im hohen siebenstelligen Bereich beziffere.

Die Analysten sehen sich vor diesem Hintergrund in ihrer Einschätzung von audius bestätigt. Das Unternehmen adressiere wachsende Märkte, verfüge über eine gute Marktstellung mit einer breiten Kundenbasis, die ein hohes Potenzial für Cross- und Upselling biete, überzeuge mit einer kerngesunden Bilanz und sei aktuell sehr günstig bewertet.

Das Kursziel von SMC-Research Kursziel liege mit nun 21,40 Euro fast 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch die Relation vom Unternehmenswert zum EBIT24 (EV/EBIT) von lediglich 7,8 deute nach Auffassung der Analysten, wie die aktuelle Dividendenrendite von 3,1 Prozent, auf eine attraktive Bewertung hin.

Die Analysten bestätigen deswegen ihr Urteil "Buy".

