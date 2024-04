Milence, das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group für die Aufladung von Elektro-Lastwagen, hat seinen zweiten Ladestandort in Schweden angekündigt. Dieser liegt auf der wichtigen Route zwischen Malmö und Stockholm. Die neue Ladestation wird auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in Ödeshög errichtet, einem Standort an der stark befahrenen Autobahn E4. Die Entfernung beträgt 260 Kilometer nach Stockholm ...

