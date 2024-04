KI-Wette von Google und Microsoft geht auf- Aktie deutlich im Plus

Werbung







Der KI-Boom verleiht auch weiterhin den beiden Techgiganten Alphabet und Microsoft Rückenwind. Beide konnten die Gewinne deutlich steigern. Google Mutterkonzern Alphabet verkündetet erstmal in der Geschichte die Ausschüttung einer Dividende.



Für die US-Techkonzerne Microsoft und Alphabet ist Künstliche Intelligenz mittlerweile integraler Bestandteil ihrer Produkte. Dieser Ansatz zeigt sich auch in den Quartalsergebnissen dieses Jahr. Microsofts Umsatz stieg im ersten Quartal um 17 Prozent auf knapp 63 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg auf 21,9 Milliarden US-Dollar nach 18,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Insbesondere das Cloudgeschäft von Microsoft, zu der die Plattform Azure gehört, konnte einen Anstieg der Umsätze um 31 Prozent auf 26,7 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Auf der Plattform Azure läuft unter anderem der Textroboter ChatGPT. Die Aktie notiert nachbörslich 3,75 Prozent im Plus.



Auch Alphabet überzeugte im ersten Quartal auf der Umsatz- und Gewinnseite. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 80,5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn stieg auf 23,6 Milliarden US-Dollar nach 15 Milliarden US-Dollar. Wesentlicher Umsatztreiber war im ersten Quartal das Werbegeschäft von Google. Google stellt diverse KI-Werkzeuge für Werbekunden bereit mit denen sich Werbekampagnen besser auf Zielgruppen zuschneiden lassen. Alphabet steht nachbörslich 11 Prozent höher.















Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC