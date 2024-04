BARCELONA, Spanien, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Hispack 2024 konzentriert sich auf nachhaltige Verpackungen als Beitrag zu einer besseren Zukunft. Vom 7. bis 10. Mai versammeln sich auf Spaniens größter Verpackungsmesse 780 Aussteller aus 28 Ländern und 1250 Marken in der Gran Via der Fira de Barcelona, um die neuesten Innovationen rund um Materialien, Verpackungen, Behälter, Etiketten, Umhüllungen, Verarbeitungsprozesse sowie Logistiktechnologien und -anlagen vorzustellen. Zur Messe 2024 werden mehr als 27.000 Besucher erwartet.



Die von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit der Graphispack Association organisierte Hispack 2024 wird hinsichtlich der Anzahl der ausstellenden Unternehmen und der Ausstellungsfläche um 18 % bzw. 12 % wachsen. Auf einer Fläche von 36.000 m2 in den Hallen 2 und 3 werden führende Hersteller und Händler innovative, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Technologien, Materialien und Verpackungslösungen präsentieren.

Auch die Zahl der internationalen Aussteller ist gestiegen, wobei der Anteil der Auslandsaussteller fast ein Drittel ausmacht. Die Türkei führt die Liste der Länder mit den meisten Unternehmen an, gefolgt von Italien, China, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Portugal und dem Vereinigten Königreich.

Messetrends

Nachhaltigkeit wird auf der Hispack 2024 im Vordergrund stehen. Nachhaltige Verpackungen haben den Anspruch, die Auswirkungen auf die Umwelt durch ein umweltfreundliches Konzept zu minimieren, das auf Materialeinsparungen, Recycling und Wiederverwendung ausgerichtet ist. Im Rahmen des Events werden Unternehmen die Verwendung recycelter oder biologisch abbaubarer Materialien in Kombination mit dem Einsatz intelligenter Verpackungen vorstellen, die die Effizienz der Lieferkette, die Rückverfolgbarkeit und das Verbrauchererlebnis verbessern, sowie eine Umgestaltung der Produktionsprozesse zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks.

Das "Best in Class"-Programm wird drei internationale Erfolgsgeschichten rund um das Thema Verpackungen näher beleuchten: das kommunale Kreislaufsystem für die Sammlung, Reinigung und Wiederverwendung von Getränke- und Take-away-Verpackungen in Aarhus (Dänemark), das von der Kao Corporation (Japan) entwickelte innovative System für das Recycling von Nachfüllbehältern aus Kunststoff und die Herstellung neuer Behälter sowie ein Projekt der AMITA Corporation (Japan) zur Rückverfolgung des Recyclings von Kunststoffflaschenverschlüssen mithilfe der Blockchain-Technologie.

Vor diesem Hintergrund wird Hispack in Zusammenarbeit mit dem Japan Packaging Institute den japanischen Markt als Zukunftsmarkt fördern, indem es Trends und Erkenntnisse aus diesem Land vorstellt und Geschäftskontakte mit der am Event teilnehmenden japanischen Delegation ermöglicht.

Spanische Hersteller von Verpackungstechnologie, die zu den 10 größten Exporteuren der Welt gehören, können auf der Hispack mit Einkäufern aus den europäischen Märkten, Lateinamerika und dem Mittelmeerraum in Kontakt treten, die die Messe besuchen.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Salvador Bilurbina

E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com

Telefon: +34628162674