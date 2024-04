Solana am Scheideweg: Wird der Preis die 200-Dollar-Grenze durchbrechen?

Im aktuellen Handelsverlauf zeigt sich der Preis von Solana mit deutlichen Schwierigkeiten, das Widerstandsniveau von 156 Dollar zu durchbrechen. Diese Marke hat sich als entscheidende Hürde für den Token erwiesen, an der viele Verkaufsorders platziert sind. Eine Analyse der Tagescharts enthüllt, dass Solana ein negatives Muster entwickelt hat, welches auf abwärts gerichtete Preisbewegungen in naher Zukunft hindeutet.

Solana Chart mit EMA und RSI, Quelle: www.tradingview.com

Technisch bleibt der bärische Trend

Die vergangenen sieben Tage brachten eine minimale Korrektur von 0,25%, während die letzten 30 Tage einen Rückgang um 26,52% verzeichneten. Die 50-Tage-Durchschnittslinie dient weiterhin als Widerstand, was die bestehenden Bärenkräfte unterstreicht. Der Relative Stärkeindex (RSI) zeigt zudem einen stetigen Rückgang, was auf eine zunehmende Verkaufsdynamik schließen lässt.

Die Frage, ob der Solana Preis die Marke von 200 Dollar zurückerobern kann, bleibt offen. Sollten die Bullen wieder an Stärke gewinnen, könnte der Preis in der kommenden Woche erneut das Widerstandsniveau von 156,25 Dollar testen. Ein Verbleiben auf diesem Niveau könnte dann den Weg für weitere Tests der Widerstandsmarke bei 180 Dollar ebnen. Andererseits könnte eine anhaltende Dominanz der Bären den Preis auf die Unterstützungsmarke von 127 Dollar drücken und bei weiterem Druck sogar einen Fall auf 100 Dollar vorbereiten.

Memecoins boomen

Gerade vier Tage auf dem Markt und der neue Meme Coin MANEKI erlebt bereits ein spektakuläres Kursfeuerwerk. Mit einer beeindruckenden Performance hat der Kurs Zuwächse von zehntausenden Prozenten verzeichnet, was frühen Investoren ermöglichte, ihr Kapital um ein Vielfaches zu steigern.

Aktuell übersteigt die Marktkapitalisierung bereits die 200 Millionen Dollar Marke, und die Rally scheint noch lange nicht am Ende zu sein. Der anhaltende Kaufdruck und ein Handelsvolumen von nahezu 90 Millionen Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden signalisieren weiteres Gewinnpotential, trotz der Kontroversen um den initialen Token-Kauf durch Entwickler, die sich rund 45% der MANEKI Token sicherten.

Maneki Chart, Quelle: www.dextools.io

Das hohe Risiko, das Meme Coins generell mit sich bringen, wird durch die hohe Konzentration von MANEKI in wenigen Wallets noch verstärkt. Ein plötzlicher Verkauf dieser großen Halter könnte zu drastischen Kursverlusten führen, insbesondere für jene, die sich von der FOMO beeinflussen ließen.

Trotz der bisherigen Kurssteigerung von über 30.000%, weisen Marktexperten darauf hin, dass eine Wiederholung solch extremer Zuwächse bei der gegenwärtigen Marktkapitalisierung unwahrscheinlich ist. Dies lenkt das Interesse auf neue, aufstrebende Kryptowährungen wie Slothana, wo ein fairerer Launchprozess verspricht, allen Anlegern gleiche Chancen zu bieten.

Slothana ($SLOTH) bietet Anlegern noch für drei Tage die Möglichkeit, am Presale teilzunehmen, wobei der Preis pro Token für alle gleich ist. Dies ermöglicht eine gerechte Teilnahme für alle Anleger.

Investoren können durch die Teilnahme am Slothana Presale direkt SOL in den Token tauschen, wobei sie für jede eingesetzte SOL 10.000 $SLOTH beim Launch erhalten, ähnlich erfolgreichen früheren Launches wie Book of Meme oder SLERF. Über 15 Millionen Dollar wurden bereits im Vorverkauf von Slothana umgesetzt - eine enorme Summe, die den Token beim Start schnell zum Mond katapultieren könnte.

