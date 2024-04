Am gestrigen Donnerstag hat Palantir auf seinem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) eine Partnerschaft mit Parexel, einem Experten für klinische Studien, verkündet. Der Big-Data-Analyst will damit ein neues Marktsegment erschließen. Dies zeigt einmal mehr, wie viel Potenzial in der Technologies des US-Konzerns noch steckt.Parexel wird die Foundry- und Künstliche-Intelligenz-Plattform von Palantir im Rahmen der Partnerschaft für seine Plattform für klinische Daten übernehmen. Ziel dieser Integration ...

