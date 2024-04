Die Aktie der Lufthansa legt am Freitagnachmittag mehr als zwei Prozent zu und gehört damit zu den Gewinnern im insgesamt freundlichen MDAX. Rückenwind liefert dabei die Nachricht über einen Durchbruch im Tarifstreit mit dem Bordpersonal der Tochter Austrian Airlines. Nach zähem Ringen haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft dort nun geeinigt.Seit Sonntag wurde wieder verhandelt, am Dienstag hatte DER AKTIONÄR über eine möglicherweise bevorstehende Einigung berichtet - an Donnerstag ist der Knoten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...