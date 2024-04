Freilassing (ots) -Fondsanteile und ein neuer BMW werden verlost / Gewinnspiel von Traders Place läuft vom 1. Mai bis 31. Juli in zwei VorrundenDer junge deutsche Neo-Broker Traders Place startet ab 1. Mai ein dreimonatiges Gewinnspiel mit Preisen in einem Gesamtwert von rund 50.000 Euro. Bei jedem auf der Plattform Traders Place über die Börse gettex ausgeführten Kauf und Verkauf von Wertpapieren mit einem Volumen über 500 Euro sichern sich Teilnehmer jeweils ein Los pro Trade. In zwei Vorrunden werden unter allen Losen Fondsanteile verlost. Als Hauptpreis winkt Ende Juli ein neuer BMW 118. Alle Infos und die genauen Teilnahmebedingungen gibt es online auf www.tradersplace.deTraders Place ist seit August 2023 aktiv. Das junge Fintech hat sich zum Ziel gesetzt, die beste Lösung am deutschen Online-Broker-Markt anzubieten und damit neue Standards zu definieren. Als einziger Anbieter am Markt verbindet das Finanzunternehmen mit Sitz im bayerischen Freilassing das vollwertige Portfolio eines klassischen Brokers mit dem günstigen Handel von Neo-Brokern.>> Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/tradersplacePressekontakt:Ernst Huber, Gründer und CEO: +49(0)8654 682450, presse@tradersplace.deOriginal-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171493/5766846