Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe (05/2024) der Ökotest erhalten zwei Produkte aus dem Food-Bereich das Gesamturteil "Sehr gut" oder "Gut". Vollumfänglich punktet das Gewürz "Kania Bio Paprika edelsüß" und erhält die Bestbewertung "Sehr gut". Das Gewürz, bestehend aus spanischer Paprika, sticht sowohl durch seine guten Inhaltsstoffe als auch mit seinem Preis hervor. Denn mit 1,29 Euro pro 50 Gramm (1 kg = 25,80 Euro) gehört das Lidl-Produkt zu den günstigeren der getesteten Bio-Gewürze.Pünktlich zur Grillsaison bekommt zudem der "Kania Delikatess Senf Mittelscharf" ein "Gutes" Gesamtergebnis bescheinigt. Das Produkt überzeugt mit guten Inhaltsstoffen sowie einem leicht scharfen Geschmack mit einer leichten Essignote. Mit guten sensorischen Ergebnissen und einem Preis von 0,45 Euro pro 250 Milliliter (1 Liter = 1,80 Euro) ist der Senf eines der preiswertesten Produkte im Test.Auch im Near-Food-Bereich punktet Lidl zum wiederholten Male: "Top-Futter zu Top-Preis" titelt die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Ausgabe (05/2024) und bescheinigt dem Katzen-Nassfutter "Coshida Schlemmerhappen mit Rind und Leber in Sauce" ein sehr gutes Gesamturteil. Mit einem Preis von 0,55 Euro pro Dose (415 g) versorgt das Produkt der Lidl-Eigenmarke ausgewachsene Katzen ausgewogen mit allen erforderlichen Nährstoffen. Dabei helfen die stimmigen Fütterungsempfehlungen auf der Verpackung. Darüber hinaus ist das Lidl-Produkt mit 0,37 Euro pro Tagesration eines der günstigeren Produkte im Test.