Apple steht derzeit sowohl in Konflikt mit dem Audio-Streaming-Dienst Spotify als auch mit der Europäischen Union, was die Einhaltung von Wettbewerbsregeln betrifft. Das US-amerikanische Technologieunternehmen hat eine neue Version der Spotify-App für iOS abgelehnt, da sie nach eigenen Angaben nicht den Bedingungen der Musikdienste-Entitlement im Europäischen Wirtschaftsraum entspricht, obwohl diese grundlegende Preis- und Webseiteninformationen enthielt, eine Mindestanforderung der Europäischen Kommission. Spotify selbst strebt nicht an, Teil dieser Entitlement zu sein, da sie neue Anti-Umgehungsbeschränkungen und eine Provision von 27% auf Transaktionen über Links einführen soll. Überdies hat die Europäische Kommission im März eine Geldstrafe in Höhe von 1,84 Milliarden Euro gegen Apple verhängt, um dem Unternehmen vorzuwerfen, es hätte den Wettbewerb [...]

Hier weiterlesen