Caterpillar Inc., ein Indikator der weltweiten Wirtschaft, erlebte am Donnerstag einen Kursrutsch von 7%, nachdem eine schwächere Nachfrage nach Baumaschinen gegenüber dem Vorquartal gemeldet wurde. Eine reduzierte Produktion, besonders in Europa und China, führte zu Rückgängen in den Endkundenverkäufen der Baumaschinen. Trotz des Rückgangs in anderen Regionen bleibt die Nachfrage in Nordamerika dank der Infrastrukturlaw des Landes stabil.

Dealer Inventar sorgt für Bedenken

Das Unternehmen berichtete über einen Anstieg des Händlerinventars für Maschinen um $1,1 Milliarden, der mehr als erwartet wurde. Dies wurde auf moderat niedrigere Verkäufe an Endnutzer zurückgeführt. Caterpillar Inc. betont jedoch, dass das Händlerinventar sich im komfortablen Bereich befindet und erwartet [...]

Hier weiterlesen