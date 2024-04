DJ MARKT/DAX auf Tageshoch - Erleichterung über US-Inflation

Der DAX steigt auf eine neues Tageshoch bei gut 18.100 Punkten. Der PCE-Preisdeflator ist in der Kernrate mit einem Plus von 2,8 Prozent zwar etwas höher ausgefallen als die Konsensschätzung von 2,7 Prozent. "Nach den Zahlen vom Donnerstag war aber viel Schlimmeres befürchtet worden", so ein Händler. Da hatte der PCE-Deflator gemessen am BIP im ersten Quartal in der Kernrate ein Plus von 3,7 Prozent gezeigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2024 08:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.