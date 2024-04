EQS-Ad-hoc: Pittler Maschinenfabrik AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Pittler Maschinenfabrik AG: Einzel- und Konzernergebnis zum 31.12.2023 voraussichtlich unter Prognose



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PITTLER Maschinenfabrik AG: Einzel- und Konzernergebnis zum 31.12.2023 voraussichtlich unter Prognose Langen, 26. April 2024 - Der Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (ISIN DE0006925001, die "PITTLER AG") hat heute festgestellt, dass die Prognosen für das Einzel- und das Konzernergebnis der PITTLER AG für das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich unterschritten werden. Der Vorstand erwartet für das Einzelergebnis der PITTLER AG im Geschäftsjahr 2023 nunmehr ein leicht negatives Ergebnis in Höhe von ca. - 80 TEUR. Für das Konzernergebnis der PITTLER AG wird im Geschäftsjahr 2023 nunmehr ein positives Ergebnis (Periodenergebnis) in Höhe von ca. 425 TEUR erwartet. Bisher wurden für die PITTLER AG ein Ergebnis in Höhe von ca. 260 TEUR und für den Konzern ein Ergebnis in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR erwartet. Die erwartete Ergebnisverschlechterung im Einzelabschluß ist vor allem auf Wertberichtigungen auf Forderungen gegenüber Dritten sowie eine geringere Gewinnabführung einer Tochtergesellschaft zurückzuführen. Im Konzernabschluß ist die erwartete Ergebnisverschlechterung vor allem auf das unter den Erwartungen liegende Ergebnis im Segment Präzisionswerkzeuge - auch bedingt durch die erstmalige Einbeziehung der Albert Klopfer GmbH - zurückzuführen.



