DJ US/PCE-Kerninflation sinkt entgegen den Erwartungen nicht

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in den USA hat im März, gemessen an der von der Notenbank favorisierten Messgröße, entgegen den Erwartungen nicht nachgelassen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) ohne Energie und Nahrungsmittel gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag wie im Februar um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und eine Jahresteuerung von nur 2,7 Prozent prognostiziert. Der gesamte PCE-Deflator stieg um ebenfalls 0,3 Prozent auf Monats- und um 2,7 (2,8) Prozent auf Jahressicht.

Die persönlichen Konsumausgaben erhöhten sich um 0,8 (Februar: plus 0,8) Prozent. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,7 Prozent prognostiziert. Die persönlichen Einkommen stiegen um 0,5 (plus 0,3) Prozent. Erwartet worden war ein Zuwachs von 0,5 Prozent.

April 26, 2024

