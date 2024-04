MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle von 104 auf 105 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe mit dem organischen Wachstum und dem internen Realwachstum (RIG) für das erste Jahresviertel die Erwartungen verfehlt, obwohl Nestle bereits zuvor auf ein schwaches Quartal hingewiesen habe, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kommentare des Managements zeigten zwar Zuversicht, aber es gebe keine Garantien in einem immer noch schwierigen Konsumentenumfeld. Angesichts des langfristig defensiven Charakters, der hohen Diversifizierung und der attraktiven Schlüsselkategorien empfehle er die Aktie nach wie vor./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 08:10 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

