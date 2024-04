Original-Research: METRO AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu METRO AG



Unternehmen: METRO AG

ISIN: DE000BFB0019



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.04.2024

Kursziel: 9,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Bruns (CFA)



Preview Q2 23/24: Fortschritte bei sCore dürften sich in Q2 noch nicht in den Finanzzahlen widerspiegeln



METRO wird am 7. Mai um 18:30 Uhr den Q2-Bericht 23/24 (Zeitraum 01.01. - 31.03.2024) veröffentlichen und am 8. Mai ab 8:45 Uhr präsentieren.

Umsatz belastet durch Wechselkurse und Verkauf des Indien-Geschäfts: Währungs- und portfoliobereinigt sollte METRO ein Wachstum von 6,3% verzeichnen können (FY Guidance: 3-7%). Aufgrund der negativen Währungsentwicklung der türkischen Lira und des russischen Rubels sowie der Veräußerung der Geschäftsaktivitäten in Indien (Mai 2023) wird der Umsatz in EUR das Vorjahresniveau allerdings nicht erreichen (MONe: -0,7%).

Gute Ergebnisentwicklung in West und Ost, Deutschland und Russland weiter schwach: Bezüglich der regionalen Geschäftsentwicklung erwarten wir in Fortsetzung des Q1-Trends wachsende operative Ergebnisse (EBITDA) in den Segmenten West und Ost bei gleichzeitigen Einbußen in Deutschland und Russland. Für Deutschland ist dabei zu berücksichtigen, dass die zum 1. Januar 2024 beendete zeitweilige Reduzierung des MWSt.-Satzes für die Gastronomie zur Abfederung der Folgen der Pandemie METROs Geschäft kurzzeitig negativ beeinflusst haben dürfte.



[Tabelle]



Neuer CFO Eric Riegger: Die Q2-Zahlen werden erstmalig vom neuen CFO Eric Riegger präsentiert, den wir bereits kennenlernen durften. Er hat eine beeindruckende internationale Managementkarriere bei den LEH-Discountern Lidl und Aldi in den Bereichen Finanzen und Controlling gemacht und ist unseres Erachtens eine sehr gute Ergänzung zu CEO Dr. Steffen Greubel, einem charismatischen Motivator und Vertriebsprofi.



Hauptaktionäre nutzten den niedrigen Aktienkurs zu Zukäufen: Auf Basis der Informationen auf METROs Website haben die Hauptaktionäre EPGC (Anteilsaufstockung von 45,62% auf 49,99%) und MS/BH (von 24,00% auf 24,99%) zuletzt bis an die jeweils nächste Meldegrenze heran zugekauft. Daher erwarten wir aus dieser Richtung zunächst keine weiteren Zukäufe, die die Aktie stützen könnten.



Fazit: Unseres Erachtens dürften die Q2-Zahlen noch nicht die Wende in der Ergebnisentwicklung bringen. Wir lassen unsere 2023/24 EBITDA-Prognose, die am unteren Ende des Consensus (1.160 Mio. EUR) liegt, unverändert. Weiterhin reflektiert der Kurs weder die Immobiliensubstanz noch METROs langfristiges Ergebnispotenzial. Das Anlageurteil lautet unverändert Kaufen mit einem Kursziel von 9,50 EUR.







