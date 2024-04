GREIFSWALD (dpa-AFX) - Die Greifswalder Pharmafirma Cheplapharm ist weiter auf Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2023 sei ein Rekordumsatz von 1,498 Milliarden Euro erzielt worden, teilte das auf die Übernahme und Vermarktung etablierter Arzneien spezialisierte Unternehmen am Freitag mit. Im vorangegangenen Geschäftsjahr belief sich der Umsatz demnach auf 1,279 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag bei 780,5 Millionen Euro und damit 14 Prozent höher als im Vorjahr.

Treiber des Wachstums sei der Zukauf weiterer Rechte an Medikamenten. Hier verwies die Firma insbesondere auf die größte Transaktion der Firmengeschichte, den Erwerb der Rechte an dem Medikament Zyprexa zur Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen vom US-Pharmaunternehmen Eli Lilly and Company für rund 1,3 Milliarden Euro.

Die Zahl der Beschäftigten sei binnen eines Jahres um 24 Prozent auf 666 gestiegen. Die meisten davon arbeiteten in der Zentrale in Greifswald, was die Firma zu einem der wichtigsten Arbeitgeber vor Ort mache. Zuletzt hat Cheplapharm auch neue Standorte in Japan und der Schweiz eröffnet./chh/DP/ngu