Die weltweiten Renditen sind diese Woche abermals gestiegen. Auslöser ist vor allem die nun erst später erwartete Leitzinssenkung in den USA. Viele Anleihen sind beliebt, etwa von Sixt, Eon und Symrise.26. April 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die längerfristigen Renditen haben diese Woche neue Jahreshochs erreicht. Denn in den USA rücken Zinssenkungen zunehmend in die Ferne. "Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die Fed die Zinsen dieses Jahr überhaupt noch senkt", bemerkt Arthur Brunner, ...

