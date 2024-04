Intelligente Logistiklösungen für die Produktion von Insektenproteinen.

XIO Intelligent Farming ist spezialisiert auf Logistiksysteme für die Produktion von Insektenproteinen. XIO ist eine neue Geschäftseinheit innerhalb von Sealing System A/S, einem der führenden Anbieter von automatisierten End-of-Line Verpackungslinien in Skandinavien.

"Wir bei Sealing System A/S sind der Ansicht, dass praktische Innovationen der Antrieb für einen Wandel in der realen Welt sind. Mit der Gründung von XIO Intelligent Farming setzen wir neue Industriestandards, unterstreichen die Bedeutung der Intralogistik im Bereich der Produktion von Insektenproteinen und nehmen stolz eine Vorreiterrolle in diesem Bereich ein." Ole Jensen CEO, Sealing System A/S

XIO Intelligent Farming bietet Lösungen für verschiedene Aspekte der Insektenzucht, darunter vollautomatisierte Logistiksysteme, umfassende Datenverfolgung, Transportwagen und Shuttles sowie Robotersysteme und kundenspezifische Roboterwerkzeuge. Die Lösungen von XIO umfassen individuelle Logistiklösungen, die direkt beim Landwirt installiert werden, Pilotanlagen bis hin zu industriellen Insektenfabriken. Mit der Technologie und Automatisierung von XIO lässt sich die Produktion von Insektenproteinen steigern.

Intralogistische Prozesse sind ein außerordentlich wichtiger Teil der Insektenzucht, und XIO setzt fortschrittliche Technologie und Datenverfolgung ein, um den Aufzuchtprozess zu optimieren. Durch die Implementierung einer akribischen Datenverfolgung lässt sich die Effizienz steigern, sodass täglich Tonnen von Larven verarbeitet werden können. Schwarze Soldatenfliege und Larven (Black Soldier Fly and Larvae, BSF BSFL) werden aufgrund ihres schnellen Wachstums häufig in der Insektenzucht eingesetzt. In nur 12 Tagen können sie von 1 kg Eiern auf 4000 kg Larven anwachsen. Angesichts dieser schnellen und umfangreichen Produktion von Insektenproteinen ist ein solides und zuverlässiges Transport- und Logistiksystem unerlässlich.

ENORM Biofactory ist Nordeuropas erste große kommerzielle Insektenfabrik. Mit einer prognostizierten Produktionskapazität von über 10.000 Tonnen Insektenmehl pro Jahr wird diese Anlage das Ausmaß der Branche beträchtlich erweitern und deren Skalierbarkeit verbessern. Sealing System und XIO Intelligent Farming haben die Logistiklösung für die Pilotanlage und für die Großfabrik entwickelt.

ENORM Biofactory züchtet in ihrer Produktion Larven der Schwarzen Soldatenfliege. 25 kg Eier lassen sich in nur 12 Tagen in beeindruckende 100 Tonnen Larven verwandeln, was die Effizienz dieser Insektenproteinquelle unterstreicht. Außerdem erfordert dieser Prozess einen geringen Energie-, Platz- und Wasserverbrauch pro Gramm Protein.

