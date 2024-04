Das Bruttowarenvolumen (GMV) von Delivery Hero steigt im ersten Quartal um 5,3 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro an. Der Umsatz legt um 18,3 Prozent auf 2,95 Milliarden Euro zu. Gebremst wird der Umsatz durch die Entwicklung in Asien, hier liegt das Plus nur bei 8 Prozent. Allerdings zeigen sich in der Region inzwischen Erholungstendenzen. Für das Gesamtjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...