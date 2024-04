Gerade bei neuen Sprachen läuft das Lesen oft holprig. Eine neue Methode soll nun dabei helfen, den Lesefluss zu verbessern und so das Sprachverständnis zu steigern. Das Lesen von Texten in einer neuen Sprache kann anfangs sehr herausfordernd sein, vor allem, weil unser Gehirn noch nicht an die Wörter und Buchstabenkombinationen dieser Sprache gewöhnt ist.AnzeigeAnzeige Unbekannte Wörter unterbrechen den Lesefluss, was das Verstehen erschwert. Um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...