DJ WOCHENVORSCHAU/29. April bis 5. Mai (18. KW)

=== M O N T A G, 29. April 2024 03:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 09:30 ES/EZB-Ratsmitglied Hernandez de Cos, Rede bei HOY Economic Meeting 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April 11:30 DE/Regierungs-PK 13:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt" zu 75 Jahre Grundgesetz, Bonn 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gespräch mit dem Ministerpräsidenten von Montenegro Spajic, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 21:15 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede in Veranstaltung des Euro 50 Club *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q D I E N S T A G, 30. April 2024 *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) April *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global April *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q (08:30 CFO-Interview; 16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q (09:15 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q 07:30 Telefonkonferenz 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht und Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 1Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV *** 10:00 DE/Gea Group AG, HV *** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV *** 10:00 NL/Qiagen NV, Presse-Call 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Atoss Software AG, HV *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EZB TENDER 11:30 DE/Auktion neuer Grüner Bundesobligation mit Laufzeit April 2029 und einem Kupon von 2,10% im Volumen von 3 Mrd EUR *** 12:00 FR/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Rede in Konferenz der Banque de France zu "Globalisation: What's Next?" *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q (14:30 BI-PK) *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q 14:30 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Chicago April 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q - DE/Allgeier SE, ausführliches Jahresergebnis - DE/Grenke AG, HV - SE/Verkürzter Börsenhandel Schweden M I T T W O C H, 1. Mai 2024 *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q 09:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April *** 15:45 US/S&P-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April *** 16:00 US/Bauausgaben März *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April 16:00 US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) März *** 16:30 US/Rohöllgerbestände EIA *** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Hernandez de Cos, Rede in der LSE *** 20:00 US/FOMC, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pressekonferenz mit Fed-Chairman Powell) *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Hongkong, China, Spanien, Frankreich, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Russland, Schweden, Finnland, Singapur D O N N E R S T A G, 2. Mai 2024 *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 1Q *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 FR/OECD, Frühindikator *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 10:00 DE/Hellofresh SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe *** 14:30 US/Handelsbilanz März *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q *** 22:15 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede in Veranstaltung der Stanford University *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q - DE/Bundesfinanzminister Lindner, Budgetpläne (verlängert vom 19. April) F R E I T A G, 3. Mai 2024 *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion März *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), HV *** 10:00 DE/RWE AG, HV *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März/1Q *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Briefing zum bevorstehenden CDU-Parteitag, Berlin 10:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Zolljahrespressekonferenz - Vorstellung der Zoll-Jahresbilanz 2023, Frankfurt *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April *** 15:45 US/S&P Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede im Verein für Socialpolitik - CN,JP/Börsenfeiertag China, Japan ===

