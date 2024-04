© Foto: adobe.stock.com



Der Lithiumcarbonat-Preis setzte in den letzten Wochen die Bodenbildung fort. Zu einer dynamischen Erholung, die eine untere Trendwende forcieren würde, kam es indes nicht. Darauf warten die Marktakteure nach wie vor. Es ist alles für den großen Showdown vorbereitet. Lithium-Flaggschiff Albemarle wird am 01. Mai nach Handelsschluss an der NYSE die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2024 präsentieren. Wie hat sich das Unternehmen im Auftaktquartal vor dem Hintergrund des nach wie vor recht angespannten Marktumfelds geschlagen? Lithiumcarbonat-Preis setzt Bodenbildung fort Der Lithiumcarbonat-Preis (maßgeblich ist hier der chinesische Spotmarkt) bewegte sich in den ersten Wochen des Jahres …