München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Rechtsruck oder Kurs der Mitte: Soll Deutschland konservativer werden?Direkt nach der Doku "Die Merz-Strategie": Welcher politische Kurs ist richtig fürs Land - ein konservativer, ein linker oder ein Kurs der Mitte? Braucht Deutschland wirklich eine Leitkultur? Wie mit der AfD umgehen? Sollten andere Parteien mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zusammenarbeiten? Und wer wäre der beste Kanzlerkandidat für die Union?Die Gäste:Mario Voigt (CDU, Parteivorsitzender in Thüringen)Sahra Wagenknecht (BSW, Vorsitzende Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit)Philipp Türmer (SPD, Juso-Vorsitzender)Enissa Amani (Künstlerin und Aktivistin)Robin Alexander (stellvertretender Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag")Khola Maryam Hübsch (Journalistin und Publizistin)Im Interview: Markus Söder (CSU, Parteivorsitzender und Bayerischer Ministerpräsident)Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version "hart aber fair to go".So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de.Redaktion: Torsten Beerman (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion / Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5766963