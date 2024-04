Mainz (ots) -Jasmin Maeda übernimmt zum 1. Juni 2024 die Leitung der Hauptredaktion Internationale Fiktion. Der Bereich ist für die Beschaffung und Koproduktion internationaler Spielfilme, Serien und Dokumentarfilme für die ganze ZDF-Programmfamilie zuständig. Erfolgreiche Label sind u. a. das "Montagskino", "Made in Europe", "Adrenalin" und die preisgekrönte 3sat-Dokumentarfilmreihe "Ab 18!". Einen besonderen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit den internationalen Koproduktionspartnern European Alliance, New 8 sowie BBC und BBCS.Jasmin Maeda ist seit 2006 beim ZDF beschäftigt. Nach mehreren Stationen in den fiktionalen Redaktionen des Senders übernahm sie im August 2020 die Leitung der Redaktion Reihen und Serien I, die u. a. für die "Freitagskrimi"-Reihen zuständig ist. Seit Juli 2022 ist die versierte Programmmanagerin mit der Leitung der Koordination ZDFneo beauftragt und hat den Sender insbesondere mit modernen Shows und jungen Serien weiterentwickelt.Die bisherige Leiterin der Hauptredaktion Internationale Fiktion, Frau Dr. Simone Emmelius, scheidet zum 1. Juni 2024 mit Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze aus dem ZDF aus.Die Leitung der Koordination ZDFneo übernehmen kommissarisch Matthias Rode und Hanna Lauwitz. Beide arbeiten bereits heute im Leitungsteam von ZDFneo. Matthias Rode hat in der Hauptredaktion Kinder und Jugend eine breite Programmerfahrung erworben und sich insbesondere mit der Programmentwicklung für die ZDFmediathek und Drittplattformen befasst. Hanna Lauwitz hat vielfältige Programmerfahrungen im Erzählen für junge Zielgruppen und ist Expertin für Distribution und Organisationsentwicklung.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos von Jasmin Maeda (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/maeda-jasmin) und Dr. Simone Emmelius (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/emmelius-dr-simone) erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Biografie von Jasmin Maeda (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/maeda-jasmin)- die Biografie von Dr. Simone Emmelius (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/emmelius-dr-simone)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5766960