London (www.anleihencheck.de) - Aus seiner Sicht muss etwas geschehen: Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management, blickt gespannt nach Japan.Er gehe davon aus, dass das Finanzministerium bald Maßnahmen zur Stützung des Yen ergreifen werde.Die weltweiten Renditen hätten auch in der vergangenen Woche unter Aufwärtsdruck gestanden, da an den Kapitalmärkten mit Blick auf die Zinsen nach wie vor der Glauben an 'höher für länger' vorherrsche. Wir sehen die Hürde für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve (FED) weiterhin als relativ hoch an, zumal wir uns auf die Wahlen im November zubewegen, so die Experten von RBC BlueBay Asset Management. ...

